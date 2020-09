Martinez (CT Belgio): “Lukaku non gioca! Valutiamo se ridarlo all’Inter”

Roberto Martinez Belgio

Martinez, commissario tecnico del Belgio, dà un annuncio importante per l’Inter: Lukaku non giocherà alle ore 20.45 contro l’Islanda, per la seconda giornata di UEFA Nations League. L’attaccante nerazzurro potrebbe fare ritorno in Italia già prima della partita. Per fortuna non si tratta di un infortunio, ma di semplice “risparmio”.

ESCLUSO E PER SCELTA TECNICA! – Roberto Martinez spiega la situazione della sua nazionale alla vigilia di Belgio-Islanda: «Non abbiamo avuto particolari problemi fisici dalla partita con la Danimarca. Tutti si sono allenati, a parte Romelu Lukaku: ha avuto una sessione individuale, come Brandon Mechele. Yannick Carrasco è tornato al suo club d’appartenenza, alla pari di Thibaut Courtois. Michy Batshuayi è tornato in gruppo, dopo un programma individuale. Sto tenendo in considerazione quali giocatori hanno già giocato con i club e quali vengono da un periodo di riposo. Lukaku avevamo già deciso che avrebbe giocato solo una partita, dopo la sua partecipazione all’Europa League, e Batshuayi è un’opzione in più. È in forma, può essere schierato domani assieme a Kevin De Bruyne, che è appena diventato padre di una splendida bambina. Lukaku non giocherà domani, valutiamo se rimandarlo al suo club in anticipo ma a prescindere dalla decisione non sarà utilizzato».