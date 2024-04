Il Marsiglia è una sciagura! Correa entra, poi fa gol il Lille

Il Marsiglia perde la partita che, presumibilmente, significa non poter più competere per la Champions League dalla Ligue 1. Contro il Lille succede tutto nella ripresa: 3-1, Correa entra nel finale ma non basta.

ENNESIMO DISASTRO – La quarta sconfitta consecutiva del Marsiglia, terza di fila in Ligue 1, costa caro per le speranze rimonta della squadra di Joaquin Correa. Il prestito Inter parte dalla panchina nel match contro il Lille, che si impone per 3-1. Succede tutto nella ripresa, dopo che il primo tempo finisce 0-0. Jonathan David entra in area da sinistra, Samuel Gigot lo falcia ed è rigore netto che lo stesso David trasforma al 54′. Da lì per il Marsiglia è crollo verticale, col raddoppio di Rémy Cabella per il Lille al 71′ con un gran destro dai sedici metri. L’OM sembra abbattuto e frastornato, ma in maniera casuale riesce ad accorciare le distanze. Succede all’81’, con Ismaily che rinvia addosso al compagno di squadra Alexsandro Ribeiro per un autogol goffissimo. Subito dopo Jean-Louis Gasset manda in campo Correa, mossa della disperazione, ma tempo un minuto (84′) e Gabriel Gudmundsson firma il tris.

LA SITUAZIONE – Con sei partite di Ligue 1 da giocare il Marsiglia sprofonda a -10 dalla zona Champions League, sia per il terzo posto sia per il quarto. Correa, che nel finale ci prova su punizione mandando alto, sale a sedici presenze fra campionato ed Europa League senza neanche un gol. E il riscatto automatico per l’Inter ormai è un miraggio.