Marotta: «Zamparini amico da 40 anni. Zhang più passionale? Vi dico…»

L’Inter ha chiuso un mercato invernale intenso con due botti. Gran lavoro di Beppe Marotta e co. ma per l’ad dei nerazzurri e per il mondo del calcio in generale, oggi è un giorno triste. La scomparsa di Zamparini infatti ha colpito tutti. Ecco le parole di Marotta a Telelombardia con anche una considerazione su Zhang.

AMICO – La scomparsa dell’ex presidente di Venezia e Palermo, Zamparini, ha colpito tutti. Anche Beppe Marotta, ad dell’Inter, che ha parlato così ai microfoni di Telelombardia. «Sono molto dispiaciuto per la mancanza di Zamparini, era un amico oltre che un presidente. Lo conoscevo da 40 anni, dalla provincia di Varese che era la mia città. L’ho stimolato a comprare il Venezia nell’86, per poi raggiungerlo 10 anni dopo. Non posso che essere dispiaciuto, ma lo ricordo con grande stima e ammirazione. Posso ricordare la grande passione nel condurre Venezia e Palermo, la determinazione con cui prendeva ogni decisione ed erano molto ambiziose, e la determinazione che ha avuto nell’esonerare allenatori, tra i migliori del dopo guerra. Poi l’autorevolezza con cui affrontava le battaglie politiche a livello della Lega, per un calcio di sentimenti. Inoltre ha avuto lo “zoccolo duro” della Nazionale del 2006 campione del mondo: da Zaccardo e Barzagli a Grosso e Toni, aveva un grande fiuto, quasi da talent scout, era un grande intenditore». PASSIONALE – Infine anche un pensiero sul suo presidente attuale, Steven Zhang. «Zhang più passionale da quando ci sono io? Quando un dirigente ricopre un ruolo come il mio deve avere delle caratteristiche anche umane di persuasione e diplomazia e credo sia questa l’arma vincente del manager. Il resto lo fanno le proprietà lungimiranti e io ho avuto la fortuna di lavorare con proprietà lungimiranti».