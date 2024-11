Marotta, altra vittoria per l’Inter: in arrivo il Premio Nils Liedholm!

Va a Giuseppe Marotta il Premio Nils Liedholm dell’edizione 2024. Il presidente dell’Inter riceverà presto il riconoscimento: i dettagli sulla cerimonia.

RICONOSCIMENTO – Dalla notizia sull’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti si passa a quella legata all’attuale Giuseppe Marotta. Come emerge nelle ultime ore, infatti, quest’ultimo sta per ricevere l’ennesimo riconoscimento. Si tratta del Premio Nils Liedholm 2024 assegnato al numero uno nerazzurro e presto consegnato nelle sue mani. Il presidente e amministratore delegato dell’area sportiva dell’Inter ritirerà il premio martedì 12 novembre, quando si terrà la cerimonia di consegna presso le Cantine di Villa Boemia a Cuccaro Monferrato, in provincia di Alessandria. Marotta non sarà l’unico, in quell’occasione, a ricevere un riconoscimento.

Premio Nils Liedholm, non solo Marotta!

GLI ALTRI PREMIATI – Insieme al presidente dell’Inter Giuseppe Marotta, anche Stefania Belmondo, pluricampionessa di sci di fondo, riceverà il Premio Nils Liedholm dell’edizione 2024 per la categoria “Women”. Vi sarà spazio anche per gli ex cestiti Bruno Cerella e Tommaso Marino, premiati per la sezione “Basket”. Un riconoscimento, questo, dedicato all’ex sindaco di Cuccaro Monferrato, Fabio Bellinaso, che fu uno degli ideatori del Premio Nils Liedhol. Un modo per ricordare la scomparsa di Bellinaso, morto a 57 anni nel febbraio del 2023. Proprio nella città di Cuccaro Monferrato Nils Liedholm aveva scelto di trascorrere la sua vita dopo l’addio al calcio.