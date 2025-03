Marotta vincente anche nel sociale: nuovo premio al presidente dell’Inter

Beppe Marotta ha ritirato oggi a Brescia un nuovo premio. Un riconoscimento che inorgoglisce lui e la stessa società che rappresenta, l’Inter.

NUOVO PREMIO – Nella giornata di lunedì 31 marzo si è tenuta a Brescia, presso l’Auditorium di San Barnaba, la cerimonia di premiazione della seconda edizione del premio nazionale Fede, Speranza e Carità. Il riconoscimento viene assegnato a diverse personalità provenienti dai diversi ambiti della società. Tra i premiati della seconda edizione c’è il Presidente e CEO nerazzurro Giuseppe Marotta. Il riconoscimento, assegnato dall’Associazione Fede, Speranza e Carità con il supporto del Comune di Brescia, intende premiare l’impegno di tutti coloro che si sono distinti, a livello nazionale, per gesti e comportamenti improntati su altruismo e solidarietà.

Il presidente Marotta vincente anche nel sociale: orgoglio dell’Inter

NUMERO UNO – L’Inter non può che essere orgogliosa del suo presidente e Ceo Beppe Marotta. Il numero uno interista si conferma grandissimo uomo di sport e in questo caso la parola sport va associata con il termine inclusione. Il club nerazzurro, sempre in prima fila quando si parla di socialità e solidarietà, non fa mancare il suo apporto. E il presidente raccoglie l’ennesimo trofeo della sua carriera professionale. Nella giornata di ieri, si era espresso su tematiche prettamente calcistiche.