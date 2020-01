Marotta: “Vidal importante per l’Inter, vediamo con l’allenatore. Juventus…”

Marotta è presente alla festa per i sessant’anni di “Tutto il calcio minuto per minuto”. L’Amministratore Delegato per l’area sportiva dell’Inter ha parlato della possibilità di portare Vidal in nerazzurro, con il Barcellona che ha Valverde in bilico (vedi articolo). Un commento anche sul duello per la Serie A con la Juventus, sua ex società.

IL MERCATO – Giuseppe Marotta risponde a una domanda se, due anni fa, si sarebbe aspettato di passare dalla Juventus all’Inter: «No, assolutamente, anche perché avrei voluto magari impostare la mia carriera in modo diverso. Però fa parte della bellezza del calcio, per chi è nel calcio: siamo noi, gli allenatori e i giocatori, questo fa parte dell’imprevedibile. Arturo Vidal all’Inter? Dipende da tanti fattori. Vidal, non nascondo, è un giocatore importante per noi ma la situazione dell’allenatore del Barcellona è a rischio. Se dovesse cambiare allenatore non so cosa potrebbe succedere. Vincere il titolo di campione d’inverno? Non lo so. Ci sono in ballo tre punti, ma magari due pareggi. Sicuramente campione d’inverno è un momento transitorio, conta arrivare in fondo. Anche se la Juventus ha le capacità i mezzi e i valori per arrivare davanti a noi. Diciamo che l’Inter può vincere lo scudetto se la Juventus lo perde».