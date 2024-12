Marotta: «Vicini a Bove e alla Fiorentina. Recupero? Concentrati su altro»

Marotta è intervenuto dopo il rinvio di Fiorentina-Inter in seguito al malore accusato da Bove in campo. Il presidente nerazzurro a Sky Sport esprime vicinanza alla società viola e alla famiglia del ragazzo, ma non intende minimamente sbilanciarsi sulla possibile data di recupero

VICINANZA – Giuseppe Marotta è intervenuto dopo il rinvio di Fiorentina-Inter. Il presidente nerazzurro esprime vicinanza alla famiglia del ragazzo e alla società viola: «Intanto i dirigenti della Fiorentina e l’allenatore sono andati in ospedale, sono qui per esprimere la vicinanza dell’Inter e di tutto il mondo calcistico alla famiglia e alla Fiorentina. Il rinvio? È stata una scelta spontanea da parte di tutti, siamo una comunità ed è normale prendere una decisione di questo senso. In campo, dai giocatori all’arbitro, erano tutti coinvolti in un fatto che speriamo non sia gravissimo. Io mi limito a questo, poi sarà la Fiorentina a chiarire la situazione del ragazzo, ci tenevo ad esprimere il mio pensiero da parte dell’Inter e di tutto il mondo del calcio».

MOMENTO DELICATO – Marotta non intende pensare alla possibile data di recupero in questo momento delicato: «Devo dire che assolutamente non abbiamo affrontato il tema, siamo di fronte a un fatto di salute di un ragazzo di 22 anni. Quindi la concentrazione è sulla sua salute, poi domani valuteremo la situazione sull’eventuale recupero ma non abbiamo assolutamente affrontato questo tema».