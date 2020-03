Marotta tuona: “Si recuperi prima Inter-Sampdoria! Poi la Juventus”

Riccardo Gentile, in collegamento su “Sky Sport 24” riferisce di una lettera mandata da Giuseppe Marotta, dirigente dell’Inter alla Lega A. La lettera evidenzia la posizione del club nerazzurro in merito ai recuperi.

NESSUNA CERTEZZA – Giuseppe Marotta e l’Inter non sono favorevoli alle soluzioni proposte dalla Lega Calcio. La posizione dell’Inter è stata certificata da una lettera mandata dal dirigente nerazzurro alla Lega: «Pochi minuti fa l’Inter, nella persona di Giuseppe Marotta, ha recapitato una lettera alla Lega Calcio ed a tutti i presidenti di Serie A per conoscenza. L’Inter è contraria alla soluzione proposta dalla Lega. Vorrebbe che venisse recuperata prima la partita con la Sampdoria e solo successivamente contro la Juventus. Qualunque decisione presa dalla Lega, si legge nella lettera, potrebbe portare a ripercussioni in ambito legale. È chiaro però che, in questo momento, i club favorevoli sono 19 con un unico club contrario. Quindi si potrebbe proseguire su questa strada, mantenendo il massimo rispetto per un club importante come l’Inter».