Marotta: «Triplete Inter? Parola d’ordine ambizione! Rinnovo Inzaghi? Simbiosi!»

Lunga intervista di Giuseppe Marotta, che in un ottimo momento della sua Inter spiega le ambizioni del club e le intenzioni sul futuro con Simone Inzaghi.

PROTAGONISTI – Intervistato da Sky Sport 24, il Presidente dell’Inter Giuseppe Marotta afferma: «È sicuramente un momento felice ma con un grande e sano realismo. Sappiamo di affrontare questi due mesi che mancano alla stagione, addirittura col collegamento con il Mondiale per Club, quindi è una prosecuzione anche atipica. Ma abbiamo delle competizioni in cui siamo presenti da protagonisti e lo vogliamo essere perché è la nostra storia che ce lo dici e i nostri meriti che abbiamo avuto. In primis l’allenatore, che si è comportato ancora una volta in maniera eccellente, la squadra, la società, la proprietà, i tifosi. C’è un clima propositivo per poterci aspettare di arrivare al fotofinish nel migliore dei modi».

Marotta e le ambizioni dell’Inter: dal futuro di Inzaghi a quello della squadra

AMBIZIONE – Marotta prosegue: «Di Triplete non parlo sicuramente. Dico invece che lo sportivo in generale, sia esso allenatore, giocatore, dirigente, deve essere sempre ambizioso. L’ambizione nell’ambito sportivo non è sinonimo di arroganza o di presunzione, ma è un atto valoriale di importanza notevole perché ti fa dare di più rispetto a quelle che possono essere le tue possibilità. Noi siamo l’Inter, tutti dei professionisti preparati a dover compete anche con delle pressioni più forti, ma dobbiamo competere fino alla fine. L’importante è esserci nel momento giusto e noi nel momento giusto ci siamo. Poi se ci saranno altri che saranno più bravi di noi ci inchineremo e faremo i complimenti».

L’ALLENATORE – Giuseppe Marotta sull’allenatore dell’Inter dichiara: «Rinnovo di contratto per Inzaghi? Lo abbiamo sempre detto perché ci sono tutti i presupposti per immaginare che lui possa proseguire con noi. Non è in scadenza ma comunque è importante rinnovare il contratto nel momento giusto. Ma soprattutto quello che conta è la simbiosi che si è creata tra la società e lui. Questi nello sport sono i presupposti migliori per poter andare lontano. Con Inzaghi siamo tutti cresciuti, stiamo attraversando un ciclo che ancora non è alla sua conclusione. C’è una nuova proprietà, nuova linfa, nuova determinazione, nuovi obiettivi, c’è uno stadio. Ci sono tutti i presupposti per continuare insieme».

SOSTENIBILITÀ – Giuseppe Marotta conclude: «Il momento storico dell’Italia è quello di modellare le proprie società in virtù di quello che è anche un riferimento socio economico dell’Europa sportiva. L’Italia non è più l’Eldorado degli anni ’90, ’00, per cui oggi non c’è più la possibilità di spendere per un giocatore. Bisogna fare di ogni virtù la propria capacità e di conseguenza dobbiamo essere bravi a fare una squadra forte e competitiva che abbia però davanti la parola sostenibilità, che va sempre raggiunta e sostenuta».