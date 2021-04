Marotta torna ad Appiano Gentile mentre l’Inter si prepara per il Sassuolo

Marotta mostra la vicinanza al gruppo-squadra Inter tornando a seguire dal vivo gli allenamenti presso il centro sportivo di Appiano Gentile. Come riportato da “Sky Sport”, un bel segnale a tutto l’ambiente a poco più di 48 ore dalla partita contro il Sassuolo

RIECCO L’AD SPORT – Pasquetta di lavoro in casa nerazzurra. Per tutti. Dopo aver superato il Covid-19, che lo ha tenuto lontano dal suo mondo per troppo tempo, Beppe Marotta è tornato ad Appiano Gentile. L’Amministratore Delegato Sport nerazzurro nel pomeriggio ha seguito l’allenamento dell’Inter agli ordini di Antonio Conte, particolarmente concentrato sul prossimo impegno stagionale. Mercoledì pomeriggio nel recupero contro il Sassuolo (vedi focus). Tra impegni, ricovero e riabilitazione, per Marotta si tratta della prima volta ad Appiano Gentile dopo quasi un mese e mezzo di assenza forzata. Che sia di buon auspicio per l’Inter, che in questo periodo – anche se a distanza – ha saputo dare solo gioie al suo AD Sport.