Marotta: «Superlega grido d’allarme. Barone? Inter trasparente sempre»

Durante la puntata odierna di 90° minuto in onda su Rai 2, l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta è intervenuto (vedi articolo). Oltre ad aver fatto il punto sul cammino dell’Inter fin qui, Marotta ha parlato anche del tema Superlega oltre che dell’industria calcio e sul dibattitto avuto con Joe Barone.

TRASPARENZA – Beppe Marotta è sempre molto fermo e chiaro nelle sue esposizioni. Incalzato dallo studio di 90° minuto, l’ad dell’Inter risponde così a vari temi. «Superlega? Nasceva soprattutto da un grido d’allarme dei club aderenti denunciando il fatto che questo calcio non è un modello più sostenibile e ha bisogno di interventi. Il calcio è un fenomeno di aggregazione importantissimo ma risulta anche un tassello dell’azienda italiana, siamo il 13° comparto e versa all’erario 1 miliardo circa di tasse e contribuzioni e non chiede ristori o soldi. Chiede solo agevolazioni tra Stato e mondo del calcio. Barone? La sede opportuna per ribattere è stata quella della Sede e dell’assemblea. L’Inter fa della trasparenza la sua qualità e ho presentato un’istanza per portare a conoscenza di tutti la situazione debitoria nei confronti dei propri tesserati e dello Stato. Questo è un fatto di grande trasparenza sia sull’anno passato sia su quella attuale. L’Inter rispetta i propri doveri e lo dimostra. Quello che ho detto a Barone è di tenersi per sé queste affermazioni dure e non piacevoli».