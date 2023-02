Marotta sul ‘litigio’ tra Lukaku e Barella: «Non c’è niente da dire!»

Beppe Marotta all’uscita dagli uffici della Lega Serie A a Milano dopo l’Assemblea, alla domanda dei giornalisti presenti legata al litigio tra Romelu Lukaku e Nicolò Barella ha preferito non commentare.

NESSUN COMMENTO – Breve e precisa la risposta di Beppe Marotta all’uscita dagli uffici della Lega Serie A, alle domande legate al nervosismo di ieri in occasione di Sampdoria-Inter tra Romelu Lukaku e Nicolò Barella. L’Amministratore Delegato nerazzurro ha preferito non commentare: «No, non c’è niente da dire».