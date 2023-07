Marotta: «Suarez lo vidi per la prima volta nel ’65! Fatta la storia»

Beppe Marotta ricorda Luisito Suarez, bandiera e icona dell’Inter scomparsa poche ore fa. L’AD nerazzurro omaggia il mito

UN GRANDE − Beppe Marotta, intervenuto alla Domenica Sportiva Estate, ha ricordato Luisito Suarez: «Suarez figura importante che ha scritto gloriose pagine del nostro club. Mio amico e nostro amico, lo vidi per la prima volta nel 1965 a Milano quando l’Inter giocò col Benfica. Faceva parte di un calcio romantico e delle bandiere che adesso non c’è più. Protagonista della Grande Inter e all’interno di questo club. Nel 1987 vinse l’Europeo under 21 con la Spagna, sempre legato al nerazzurro. Suarez da ricordare non solo per l’aspetto tecnico – somiglianza a Pirlo – per soprattutto per i valori che è riuscito a rappresentare e dispensare nel nostro club e nel mondo del calcio europeo e mondiale».