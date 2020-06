Marotta: “Stasera vogliamo essere Inter! Tutto il calcio voleva ripartire”

Le parole di Giuseppe Marotta, ad nerazzurro con delega all’area tecnica, a pochissimi minuti dal calcio d’inizio di Napoli-Inter. Il match è valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia

ENTUSIASMO – Giuseppe Marotta, amministratore delegato nerazzurro con delega all’area tecnica, ha parlato ai microfoni di “Rai Sport” a pochissimi minuti dal calcio d’inizio di Napoli-Inter: «La voglia di vincere è nel DNA e nella storia dell’Inter. Il Triplete lo ha dimostrato in modo particolare. Ora vogliamo essere Inter. Ripartenza? Tutto il calcio si è impegnato, ringrazio il presidente della FIGC Gabriele Gravina e Paolo Dal Pino, ma anche tutti i tecnici e calciatori per la grande professionalità. Sarà difficile in questa fase capire i carichi di lavoro che effetto faranno. C’è voglia da parte di tutte le componenti del mondo del calcio di fare il loro lavoro».