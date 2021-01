Marotta: Â«Squalifica Conte? Tensione porta a incomprensioni! No ricorsoÂ»

Marotta: «Squalifica Conte? Tensione porta a incomprensioni! No ricorso»

Condividi questo articolo

Giuseppe Marotta Inter

Marotta è intervenuto ai microfoni di “Rai 1” prima del fischio d’inizio di Inter-Milan, derby valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Di seguito le dichiarazioni del dirigente nerazzurro

NO RICORSO – Marotta parla così prima del fischio d’inizio di Inter-Milan: «Abbiamo un obbligo che è dare il massimo per raggiungere il massimo degli obiettivi, quindi dire che lo scudetto è un obbligo sarebbe falso. La squalifica di Conte? Sono quelle situazioni del mondo del calcio, tensioni che dentro il recinto di gioco possono portare a incomprensioni. Non faremo ricorso, abbiamo valutato e abbiamo deciso di non fare ricorso».