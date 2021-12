Marotta: «Sorteggio? Inter rimasta male! Mercato a gennaio, vedremo»

Marotta ha parlato all’uscita di un evento a Milano. L’Amministratore Delegato per l’area sportiva dell’Inter si è espresso soprattutto sulla farsa del sorteggio Champions League di ieri, che dall’Ajax ha portato al Liverpool come avversario degli ottavi.

RAMMARICO EUROPEO – Giuseppe Marotta analizza il momento dell’Inter: «Siamo contenti, ma ancora è tutto molto lungo. Godiamoci questo momento. Il sorteggio ripetuto? Beh, diciamo che ci siamo rimasti male. Quello è sicuro, poi non mi addentro più di tanto e rispetto quelle che sono le regole. L’amarezza però è profonda. Ricorso come pensato dal Real Madrid? Assolutamente no. Mercato di gennaio? Vedremo, vedremo. Cosa mi auguro da Milan-Napoli? Che sia una bella partita».