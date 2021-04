Marotta: «Sono in ripresa! Complimenti a Conte. Ho visto determinazione»

Marotta è intervenuto ai microfoni di “DAZN” prima del fischio d’inizio di Inter-Sassuolo, recupero della ventottesima giornata di Serie A. Di seguito le dichiarazioni del dirigente nerazzurro, finalmente guarito dal Covid

RIPRESA – Giuseppe Marotta parla così ai microfoni di “DAZN” prima del fischio d’inizio di Inter-Sassuolo: «Sono in ripresa dopo essere uscito da un’esperienza pesante, però ho potuto constatare una grande competenza e un grande senso di umanità. E’ un’esperienza che segna ma insegna anche. I contatti erano continui, quindi ho avuto modo di seguire tutto e non posso che essere lusingato da quello che è successo. Innanzitutto ho fatto i complimenti, soprattutto ad Antonio Conte che si è dimostrato ancora una volta leader e soprattutto un allenatore vincente. Anche se siamo solo in una fase interlocutoria, bisogna essere realisti e sapere che ci sono tanti punti a disposizione ma la determinazione che ho visto è sicuramente di buon auspicio».