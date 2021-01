Marotta, soddisfazioni dalla Lega Serie A: eletto consigliere federale

Beppe Marotta Inter

Secondo quanto riporta il noto portale Calcio e Finanza, Giuseppe Marotta – Amministratore Delegato Sport dell’Inter – è eletto consigliere federale durante l’Assemblea della Lega Serie A.

ELETTO – Soddisfazioni per Giuseppe ‘Beppe’ Marotta dall’Assemblea della Lega Serie A. Dopo la nomina dei nuovi consiglieri (che ha visto uscire dal consiglio l’altro AD nerazzurro Alessandro Antonello) e la conferma di Paolo Dal Pino e Luigi De Siervo come Presidente e Amministratore Delegato della Lega (vedi articolo), il dirigente nerazzurro è stato eletto come consigliere federale, ovvero rappresentante della Lega presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio. Oltre a lui, anche il Presidente della Lazio Claudio Lotito.

Fonte – Redazione Calcio e Finanza