Marotta: «Skriniar? Nulla di compromettente, ora bollettino. Dybala vediamo»

Marotta ha parlato brevemente ai cronisti presenti al termine dell’Assemblea della Lega Serie A. L’Amministratore Delegato per l’area sportiva dell’Inter non si è espresso su Dybala o altro legato al mercato, ma ha anticipato le notizie su Skriniar (vedi articolo).

LA SITUAZIONE – Giuseppe Marotta oggi rilascia solo brevi dichiarazioni. All’uscita dall’Assemblea di Lega, l’AD dell’Inter non sembra aver voglia di parlare di mercato: «Novità su Paulo Dybala? Vediamo. Non è che non voglio darvi notizie, ma… L’infortunio di Milan Skriniar? C’è un bollettino medico fra poco. Nulla di compromettente, h un problema muscolare». No comment da parte di Marotta anche su Kristjan Asllani.