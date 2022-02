Marotta: «Skriniar capitano Inter? Ci sono tanti profili. Su Brozovic…»

Beppe Marotta, AD dell’Inter ha parlato ai microfoni di Dazn, della fascia di capitano nerazzurra. Poi ovviamente qualche battuta su Brozovic e Gosens, nuovo acquisto

CAPITANO E DERBY − Le parole di Marotta sulla fascia e sulla gara di oggi: «Skriniar capitano? Diciamo che è un aspetto non un problema, sarebbero tanti i profili per fare da capitano. Al momento giusto valuteremo ma siamo convinti che si possa continuare con Handanovic. Oggi partita particolare perché è un Derby, spero sia positivo per tutto il calcio. Abbiamo 45 punti potenziali a disposizione, qualsiasi risultato sarà interlocutorio».

MERCATO − Poi Marotta ha parlato di Gosens e dei rinnovi di Perisic e Brozovic: «E’ importante per l’orgoglio e la motivazione, vogliamo continuare con il ruolino di marcia che abbiamo avuto finora. Gosens opportunità, grazie anche alla società. Oggi competitività più alta in rosa, abbiamo un livello qualitativo decisamente alto. Perisic? Spetta ad Inzaghi se può giocare anche a destra, nel gioco di Inzaghi rappresenta una pedina importante, l’acquisto di Gosens non è perché si vuole limitare il suo impegno in campo. Brozovic? C’è la volontà di entrambe le parti per proseguire, lavoriamo con Ausilio per chiudere velocemente. E’ il desiderio della tifoseria».