Marotta: “Serie A? Porte chiuse unico modo! Juventus-Inter? Ecco la data”

Condividi questo articolo

Marotta ha parlato ai giornalisti presenti al termine del Consiglio di Serie A tenutosi al CONI. L’Amministratore Delegato dell’Inter riferisce le ultime decisioni in merito ai recuperi e all’emergenza Coronavirus (qui le ultime notizie). Di seguito le sue dichiarazioni: occhio a Juventus-Inter

LE DECISIONI PER LA SERIE A – Beppe Marotta ha fatto il punto della situazione: «Il Consiglio è andato bene. Abbiamo ritrovato la giusta armonia in un momento di grande emergenza Paese con gravissimi problemi davanti a noi, di salute. Il tentativo è quello di portare a termine il campionato con la massima regolarità senza creare squilibrio competitivo. Lo scenario subisce di giorno in giorno cambiamenti: è nell’aria un nuovo provvedimento da parte del governo. Porte chiuse? Potrebbe essere l’unico strumento per portare a termine il campionato, alla luce delle restrizioni a cui il governo ci sta sottoponendo. Per adesso il consiglio ha ratificato la proposta delle 19-20 società di riprendere le partite sospese. Questa è al momento la situazione della Lega. Juventus-Inter? Domenica o lunedì».