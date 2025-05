Marotta: «Sentiamo grande responsabilità, ho parlato con 4 miti»

Marotta, a pochi giorni da Psg-Inter, finale di Champions League, si esprime sul grande evento di sabato sera. Ieri peraltro è caduto il sessantesimo anniversario della seconda Coppa dei Campioni (Inter-Benfica 1-0 con gol di Jair).

CHIACCHIERATA CON I MITI DELL’INTER – Ieri è avvenuto un pranzo per ricordare i 60 anni della vittoria della seconda Coppa dei Campioni dell’Inter. Beppe Marotta, invitato, ha incontrato miti assoluti come l’ex presidente Massimo Moratti. Queste le parole di Marotta a pochissimi giorni da Psg-Inter: «Speriamo sia di buon auspicio. Ho parlato con Bedin, Mazzola, Guarneri e Moratti; sono momenti belli che non possono che aumentare le motivazioni che già abbiamo e che speriamo di coronare con un successo». Peraltro, nella giornata di ieri, la redazione di Inter-News.it ha raggiunto telefonicamente Gianfranco Bedin, mito di quell’Inter lì.

GRANDE RESPONSABILITÀ – Lo stesso Marotta, a Sky Sport, ha poi parlato di responsabilità in quanto presidente: «Ho avuto questa gratificazione da parte della nuova proprietà. Garantisco il mio contributo per una partita che può segnare la storia, visto che si tratta della terza finale in 50 anni. Per noi è un momento in cui sentiamo grande responsabilità ed entusiasmo per quello che faremo». Il prossimo 4 giugno, Marotta festeggerà il suo primo anno da presidente del club nerazzurro e sogna di festeggiare questo traguardo con la coppa più importante.