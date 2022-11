Marotta in sede Lega, accenni su Lautaro Martinez e ‘dribbla’ su Skriniar…

Marotta è appena arrivato alla sede della Lega Serie A per la consueta assemblea del mese. L’AD dell’Inter non ha proferito alcuna parola né su Lautaro Martinez né sul rinnovo di Skriniar

IN SEDE − Oggi giornata di assemblea in Lega per Beppe Marotta, Amministratore Delegato dell’Inter. L’AD nerazzurro è stato ovviamente interpellato sui temi caldi delle ultime ore: la sconfitta dell’Argentina di Lautaro Martinez (rivedi podcast) e soprattutto la questione Milan Skriniar. Nessuna novità sul centrale slovacco (vedi articolo). Impasse confermata dallo stesso dirigente, il quale ha dribblato la domanda sullo slovacco non rispondendo. Quanto al Toro, solo un accenno con la testa.