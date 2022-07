Marotta: «Sul rinnovo di Skriniar ho già parlato! Milenkovic? Ne parleremo»

Tema mercato sempre caldo in casa Inter con il rinnovo di Skriniar più l’acquisto di un difensore come prossime due prerogative. Ne ha parlato anche l’AD Marotta

MERCATO − Giornata di assemblea di Lega appena terminata con Beppe Marotta che prima di andare via è stato intercettato da alcuni colleghi. L’AD dell’Inter è stato interpellato, ovviamente, sulla questione mercato. Rinnovo Milan Skriniar e Nikola Milenkovic i due soggetti più gettonati. Così ha risposto, il dirigente: «Su Skriniar ho già parlato mentre per Milenkovic ne riparleremo». Con molta probabilità, le prossime due mosse dell’Inter saranno proprie quelli blindare il centrale slovacco e coprire il buco in difesa con il difensore della Fiorentina.