Marotta: «Rinnovi? Per il cuore tutti da confermare! Inter, clima di unione»

Marotta ha parlato il giorno dopo Bologna-Inter. Dallo sprono alla squadra, fino al tema rinnovi e al clima che esiste nello spogliatoio. L’AD nerazzurro chiarisce a Sky Sport

RINNOVI − Marotta, dopo aver spronato la squadra (vedi articolo), ha parlato anche della grana rinnovi: «Oggi, come fenomeno calcistico, c’è una difficoltà maggiore a rinegoziare i rinnovi perché la concorrenza dei club esteri è più forte da un punto di vista negoziale. Noi dobbiamo rincorrere un concetto di sostenibilità che garantisce alla storia di ogni club di avere lunga vita. Oggi ci sono giocatori che vanno in scadenza, altri come Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu che andranno in scadenza più in là. Se fosse per il cuore e l’appartenenza, sarebbero tutti da rinnovare. Ma bisogna fare i dovuti ragionamenti. Ma bisogna amaramente fare delle scelte. Stiamo lavorando per fare una squadra competitiva. Voglio ringraziare anche con la società, perché nonostante le critiche ricevute non ci ha fatto mai mancare nulla».

UNIONE − Poi Marotta ha assicurato sul clima all’interno dello spogliatoio: «Nervosismo in campo, dagli episodi di Barella-Lukaku a Lautaro Martinez fino a Onana-Dzeko? Vi assicuro che all’interno dello spogliatoio c’è un grande clima di compattezza e di unione. Tutti si stimano e remano dalla stessa parte. Se non fosse così avremmo già preso dei provvedimenti».