Marotta ringrazia Inzaghi: «Passione e sincerità! Decisione comune»

Le strade dell’Inter e di Simone Inzaghi si separano ufficialmente. Dopo quattro stagioni intense, ricche di successi e momenti altissimi, ma anche di cocenti delusioni, è arrivato l’epilogo: l’allenatore piacentino non sarà più alla guida dei nerazzurri. La decisione è stata presa di comune accordo al termine dell’incontro andato in scena oggi tra Inzaghi e la dirigenza interista, alla presenza del presidente Giuseppe Marotta, che dopo l’ufficialità lo ha voluto ringraziare.

IL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE – Proprio il presidente Giuseppe Marotta, al termine del confronto, ha rilasciato una dichiarazione che certifica la serenità con cui si è arrivati alla conclusione del rapporto: «A nome del nostro azionista Oaktree e di tutto il club, desidero ringraziare Simone Inzaghi per il lavoro svolto, per la passione dimostrata e anche per la sincerità nel confronto odierno, che ha portato alla decisione comune di separare le nostre strade. Solamente quando si è combattuto insieme per raggiungere il successo giorno per giorno, si può avere un dialogo franco come quello accaduto oggi». Il bilancio dell’era Inzaghi resta complessivamente positivo: due finali di Champions League giocate in tre anni, una Coppa Italia, tre Supercoppe Italiane, e la costante competitività mantenuta sia in Italia sia in Europa. Anche in anni di difficoltà economiche per il club. Il tecnico ha plasmato un gruppo forte, unito, che ha sfiorato il sogno più grande ma ha dovuto arrendersi, nell’ultima stagione, a un PSG superiore nella notte di Monaco.

Fonte: Inter.it