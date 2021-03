Marotta ricoverato per il Covid-19: condizioni in miglioramento

Giuseppe Marotta Inter

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, è positivo al Covid-19 ed è ora ricoverato in ospedale. Le sue condizioni sono tuttavia in miglioramento, secondo quanto riporta “Milano Today”.

IN RIPRESA – Giuseppe Marotta, CEO Sport dell’Inter, risulta positivo al Covid-19 dal 25 febbraio scorso. Ossia tre giorni dopo aver partecipato all’assemblea della FIGC, a Roma, per la rielezione di Gabriele Gravina a presidente della Federcalcio. Tuttavia, da alcuni giorni il dirigente nerazzurro si trova ricoverato presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Le sue condizioni non sono però preoccupanti, anzi mostrano un miglioramento.