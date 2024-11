Marotta riceve il premio Liedholm. I motivi inorgogliscono l’Inter!

Giuseppe Marotta, presidente e CEO Sport dell’Inter, è stato insignito del Premio Liedholm 2024, un riconoscimento che celebra ogni anno figure del calcio distintesi non solo per meriti sportivi, ma anche per valori come l’eleganza, il rispetto e l’educazione, caratteristiche che il “Barone” Nils Liedholm incarnava con il suo stile inconfondibile.

GRANDE ORGOGLIO – La premiazione, tenutasi presso le Cantine di Villa Boemia a Cuccaro Monferrato, rende omaggio alla figura di Nils Liedholm e al suo lascito umano e sportivo. La scelta di premiare Giuseppe Marotta sottolinea il valore del suo contributo al calcio italiano e internazionale, premiando un percorso di leadership iniziato da dirigente della Sampdoria, proseguito con il successo alla Juventus e coronato in nerazzurro. La motivazione ufficiale del premio elogia il presidente Marotta e inorgoglisce l’Inter: «Per il percorso di crescita costante che l’ha portato a raggiungere il meglio assoluto del management sportivo nazionale e non solo, non dimenticando mai i valori umani, il rispetto e l’eleganza che guidano lo stile di leadership che esercita in ogni ruolo ricoperto».

Prestigioso riconoscimento per Marotta

LAVORO IN NERAZZURRO – A inorgoglire ulteriormente l’Inter è il fatto che, in questi anni, Marotta ha contribuito a riportare il club ai vertici della Serie A e a competere con autorevolezza in Champions League, riuscendo a gestire con sensibilità e competenza le sfide legate alla squadra e al contesto economico del calcio moderno. Marotta da Amministratore Delegato prima e da Presidente adesso, ha saputo mantenere l’equilibrio tra obiettivi ambiziosi e valori tradizionali, unendo gestione strategica e attenzione al rispetto e all’integrità delle relazioni, sia interne che esterne. La tredicesima edizione del Premio Liedholm, assegnato anche alla campionessa di sci Stefania Belmondo, celebra non solo i risultati di una carriera esemplare, ma anche l’importanza di uno stile che valorizza il rispetto e la dignità del gioco. Marotta ha ringraziato la giuria, ribadendo il suo impegno nel portare avanti i valori che Liedholm incarnava.