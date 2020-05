Marotta: “Protocollo FIGC su allenamenti inapplicabile”. Inter, niente ritiro?

Secondo quanto riporta il quotidiano “Repubblica”, l’Inter – tramite la figura del suo Amministratore Delegato Beppe Marotta – ha chiesto la modifica delle regole del protocollo per la ripresa degli allenamenti. Fino ad allora, niente ritiro.

REGOLE DA CAMBIARE – L’Inter e il suo Amministratore Delegato Beppe Marotta si scagliano contro il protocollo della FIGC per la ripresa degli allenamenti. Lo stesso AD nerazzurro ha definito “inapplicabili e poco sensate” le condizioni per poter tornare ad allenarsi in gruppo. Tra queste ci sono la richiesta di spazio e camere non solo per i giocatori, ma anche per tutti gli addetti ai lavori in caso di un ritiro nel centro sportivo di Appiano Gentile – che al momento, con queste disposizioni, i nerazzurri non vogliono fare -, senza contare le responsabilità per il medico sociale in caso di una positività al Coronavirus. Una posizione su cui sembrerebbe siano d’accordo altri club di Serie A.