Marotta presente al summit segreto FIGC: Gravina vuole la riforma!

Marotta non manca all’appuntamento più importante della settimana per il calcio italiano, sebbene si possa parlare di un vero e proprio summit in FIGC. A lanciare la notizia in esclusiva sono i colleghi di Sportitalia, che seguono da vicino l’evento organizzato a Roma pro-riforma

SUMMIT SEGRETO – La riforma del calcio italiano, e nello specifico dei suoi campionati, entra nel vivo. Per questo motivo il Presidente Gabriele Gravina nelle prossime ore farà il punto della situazione con i presidenti della Serie A ma non solo. Appuntamento fissato a Roma a partire dalle ore 11.00. Una riunione straordinaria che i colleghi di Sportitalia, presenti presso la sede istituzionale FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio, ndr) in Via Allegri nella Capitale, lanciano come “summit segreto” in quanto non calendarizzata. Per l’Inter già presente l’Amministratore Delegato Sport Beppe Marotta, in sostituzione del Presidente Steven Zhang, arrivato con circa mezz’ora di anticipo all’appuntamento. In compagnia di Marotta il collega Giovanni Carnevali, dirigente di punta del Sassuolo. Non solo Marotta, in arrivo anche tutti gli altri dirigenti. Con Gravina si discuterà nel dettaglio della nuova formula studiata dal Presidente FIGC non solo per la Serie A. Già uscita qualche anticipazione. Attesi aggiornamenti importanti nelle prossime ore.