Marotta: «Plusvalenze? Inter tranquilla. Lukaku e Hakimi, inevitabile»

Beppe Marotta è intervenuto oggi in un evento organizzato dall’Inter Club Regione Lombardia (vedi articolo), dove è stato intervistato dal giornalista di fede nerazzurra Fabrizio Biasin. In uno dei suoi interventi, l’Amministratore Delegato nerazzurro ha parlato della questione plusvalenze e della cessione di Romelu Lukaku e Achraf Hakimi.

PLUSVALENZE – Beppe Marotta ha parlato della questione plusvalenze, facendo il punto sulla situazione all’Inter: «Il modello italiano deve comprendere l’attività di player trading. Dalla vendita di giocatori arrivano ricavi importanti. Oggi dobbiamo considerare il nostro campionato un campionato di transizione. Non è più come una volta. Abbiamo visto anche noi con Lukaku e Hakimi, giocatori che vengono in Italia hanno speranza di andare in squadre di altri campionati all’estero. Dobbiamo assistere a queste situazioni, che però hanno generato delle plusvalenze. È quello che mi sento di dire sulla questione. Noi non abbiamo nessun problema».