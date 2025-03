Marotta padre di quest’Inter: portatore sano di mentalità vincente!

Quest’Inter è figlia di Giuseppe Marotta, che l’ha ideata, sviluppata e assistita negli anni fino a farla tornare grande. Auguri Presidente, perché sei come un papà.

COME UN PAPÀ – L’ha creata, educata, motivata e, soprattutto, le ha garantito un futuro prospero: come un padre fa con i suoi figli, così Giuseppe Marotta ha provveduto per l’Inter. Nel giorno della festa del papà, un pensiero non può non essere rivolto all’attuale presidente del club nerazzurro. Il suo arrivo all’interno della società di Viale della Liberazione, nel ruolo di Amministratore Delegato, ha portato una carica e un modello vincente dei quali la squadra di Simone Inzaghi è riuscita a beneficiare nel tempo. Le parole e i piccoli gesti di Marotta, pizzicati di volta in volta dalle telecamere, raccontano il continuo sostegno di una figura fondamentale nel percorso di crescita dell’Inter.

Marotta più di un Presidente per l’Inter: incarna appieno la figura del papà!

MENTALITÀ – Sempre impeccabile nelle uscite pubbliche e quotidianamente al fianco della squadra, Giuseppe Marotta negli ultimi anni ha, di fatto, completamente spazzato via il suo passato bianconero. Il Presidente dell’Inter, ora, è il primo degli interisti. Sugli spalti, come in occasione dell’ultima gara contro l’Atalanta, si mostra coinvolto quanto un tifoso. Negli spogliatoi motiva e rassicura i calciatori e mister Simone Inzaghi come fossero i suoi figli. In difesa della squadra quando è necessario, al contempo autentico e sincero di fronte alla difficoltà, Marotta non si tira mai indietro. La sua presenza è il vero segreto di quest’Inter, che assorbe tutta la mentalità di un dirigente esperto, visionario e vincente.