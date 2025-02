Marotta e la novità nella dirigenza dell’Inter dopo l’addio di Antonello!

L’addio del CEO Corporate Alessandro Antonello non è l’unica notizia di giornata. C’è un’importante novità che riguarda la dirigenza dell’Inter e Giuseppe Marotta.

LA NOVITÀ – Giornata di addii in casa Inter. Alessandro Antonello, dopo dieci anni al servizio del club nerazzurro, lascia il suo ruolo di CEO Corporate. Ad attendere il manager, adesso, c’è la Roma, che è pronta ad accoglierlo e a dargli nuovi stimoli. La notizia della separazione fra le parti porta un’importante novità all’interno della dirigenza nerazzurra. Nel comunicato ufficiale emesso dal club, che informa sull’addio, c’è anche una precisazione degna di nota. Antonello non verrà sostituito nel ruolo di CEO Corporate con un nuovo profilo manageriale. Da questo momento, infatti, sarà Giuseppe Marotta l’unico CEO della società.

Marotta sale in cattedra dopo l’addio di Antonello!

L’UNICO – Come si legge sul sito ufficiale dell’Inter, dunque, Giuseppe Marotta, che anche da Presidente aveva mantenuto il suo ruolo di CEO Sport, diventa l’unico CEO della società nerazzurra. Questa la novità, a partire dal 3 febbraio 2025, all’interno della dirigenza nerazzurra. Di seguito le parole utilizzate dal club per ufficializzare la notizia: «A far data da oggi il Presidente, Giuseppe Marotta, che aveva mantenuto il suo ruolo di CEO Sport, sarà l’unico CEO della società».