Marotta: «Non bisogna avere paura di essere ambiziosi! Auguri a Eriksen»

Marotta è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio di Genoa-Inter, sfida valevole per la ventisettesima giornata di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni

MESI DIFFICILI – Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio di Genoa-Inter: «Lautaro Martinez-Sanchez? Secondo me sono normali rotazioni, calcolando anche l’ultimo periodo con tante partite disputate. Questo avvicendamento penso sia fisiologico, a mio avviso un grande club deve avere titolari e co-titolari. E’ un gruppo molto omogeneo ma si deve parlare di un gruppo di qualità. Bonus terminati? Prima di tutto abbiamo viaggiato con un ruolino di marcia più che straordinario, è normale ci sia un calo quando devi sostenere tante partite, anche con le Nazionali. La gestione non è semplice tanto che le difficoltà che abbiamo avuto noi le hanno avute altri club che lottano insieme a noi per lo scudetto. Sono i mesi più difficili questi in Italia, guardando avanti bisogna leggere anche le insidie che si possono nascondere dietro partite sulla carta semplici. La squadra sta bene e direi che l’aspetto psicofisico ha un ruolo rilevante, cioè quando giochi in campi come quello di Marassi contro una squadra che ha una classifica deficitaria sembra magari facile e di conseguenza devi avere la stessa determinazione di quando giochi con una grande squadra. Ora stiamo recuperando energie e dobbiamo venirne fuori nel migliore dei modi cercando di affrontare le competizioni con più regolarità. Finora è una situazione positiva, siamo presenti in tutte le competizioni. E’ normale che nel calcio prevale quasi sempre l’equazione che più spendi e più vinci e invece conta anche la cultura del lavoro e la competenza. Con il cambio Conte-Inzaghi si è continuato con un percorso tracciato precedentemente, quelle caratteristiche che ci hanno portato allo scudetto sono rimaste intatte ed è una virtù. Nello sport non bisogna avere paura di essere ambiziosi, se lottiamo per lo scudetto dobbiamo dirlo perché siamo un grande club e vogliamo sempre vincere. Le difficoltà di Conte, Lukaku e Hakimi? Questo è lo sport, non posso godere del fatto che abbiano difficoltà coloro i quali hanno contribuito al nostro scudetto. Dobbiamo guardarci in casa, stiamo attraversando un momento difficile e guardiamo all’estero con simpatia perché non possiamo dimenticare chi ci ha aiutato. Anche loro hanno possibilità di riprendersi. Se guarderò Eriksen? Sono contento per lui perché ha sofferto molto, abbiamo avuto modo di vederlo. Il fatto che possa giocare in Premier League gli dà possibilità di svolgere un lavoro che per lui è una passione. Anche a lui, da parte di tutta l’Inter, i migliori auguri per un prosieguo della carriera piena di soddisfazioni. Come sapete in Italia questa possibilità era preclusa».