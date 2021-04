Marotta: «No litigi, riformare! Giusto che la società esponga i programmi»

Marotta ha parlato ai microfoni di “DAZN” prima del fischio d’inizio di Inter-Verona, sfida valida per la trentatreesima giornata di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni

RIFORMA – Giuseppe Marotta parla così ai microfoni di “DAZN” prima del fischio d’inizio di Inter-Verona: «La lettera dei club a Dal Pino (vedi articolo)? Ufficialmente non sappiamo nulla, nel senso che non abbiamo ricevuto nulla, quindi non consociamo il contenuto. Siamo in un momento tragico del mondo del calcio, c’è una elevata litigiosità che porta a nascondere quello che è il grande problema, vale a dire quello della sostenibilità. Questo è un modello che non funziona, quindi auspico che invece di litigare si possa parlare anche di riforma del calcio, attraverso un format diverso e riducendo il professionismo per ridurre anche i costi».

CONCENTRAZIONE MASSIMA – Marotta parla poi delle insidie del match: «Insidie di Inter-Verona? Con Conte ho condiviso questi momenti, ha sottolineato come tanti di questi ragazzi non hanno mai avuto questo tipo di pressione. Bisogna essere determinati, senza guardare l’avversario. Tutti sono ostacoli difficili da superare ma il destino è nelle nostre teste. Conte chiede chiarezza? Condivido due concetti con lui: il primo è la massima concentrazione sul finale di campionato. Il secondo è quello che lui definisce chiarezza. Mi sembra una dichiarazione onesta di un allenatore, come fanno tanti altri, che a fine stagione chiede alla società quali sono i programmi. Questi programmi sono incerti per tutti, quindi a tempo debito è giusto che la società esponga i programmi futuri».