Marotta: “No ad algoritmo e playoff. Serie A da finire o congelare”

Giuseppe Marotta ha chiarito la posizione dell’Inter nei confronti delle due proposte, avanzate dalla FIGC, per concludere il campionato in caso di nuovo stop forzato

IDEE CHIARE – L’Inter si schiera apertamente contro l’algoritmo e contro qualunque altra soluzione che non preveda la conclusione naturale del campionato o il congelamento dell’attuale classifica della Serie A. La proposta era stata lanciata dal numero uno della FIGC Gabriele Gravina (QUI i dettagli). Il club nerazzurro, affiancato dal Bologna (e dalle dichiarazioni dell’ad Claudio Fenucci, che potete trovare QUI), si è espresso tramite le parole di Giuseppe Marotta: « Siamo assolutamente contrari a qualsiasi soluzione alternativa che non sia quella di finire il campionato o cristallizzare la classifica. Se non si potrà chiudere il campionato è perché sarà ripartita l’epidemia. E allora non vedo come si possano giocare playoff e playout. Mentre l’algoritmo non può essere una soluzione. Come può considerare l’imprevedibile che è alla base del calcio? Meglio considerare la classifica fino a quel punto». La posizione dell’Inter costringe i vertici del calcio italiano a ripensare le alternative in caso di nuovo stop. Le regole andranno fissate prima che il pallone ricominci a rotolare.

Fonte: La Gazzetta dello Sport