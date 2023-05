Marotta: «Milan-Inter, vinta una tappa. Inzaghi non a rischio, anzi!»

Marotta in un’intervista rilasciata sul canale YouTube del giornalista Gianluca Rossi ha parlato della vittoria in Milan-Inter, ma anche del futuro di Simone Inzaghi.

IL FUTURO – Beppe Marotta ha parlato così dopo la vittoria nel derby e sul futuro di Simone Inzaghi: «Abbiamo vinto una tappa, in un giro che ancora è da definirsi per cui sappiamo che la partita di ritorno può riservare insidi. L’obiettivo sarà quello di entrare con le stesse motivazioni come se fosse un risultato da conquistare nuovamente. Futuro di Inzaghi? Quello che conta sono le nostre dichiarazioni ufficiali che abbiamo diffuso, Inzaghi sta facendo un ottimo lavoro e quindi la sua posizione non è a rischio, anzi. È l’allenatore principale di questa stagione molto positiva. Se non fosse solo di un puntino nero su questo foglio bianco nel percorso in campionato che non ci ha visto gareggiare per la lotta scudetto. Però questa è anche una stagione anomala».

Fonte: Canale YouTube [Gianluca Rossi]