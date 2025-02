Marotta: «Milan-Inter? Evitiamo polemiche, nessun rammarico!»

Beppe Marotta ha parlato all’indomani della partita tra Milan e Inter finita in parità. Il presidente ha dribblato la domanda sulle polemiche legate all’arbitraggio e al VAR sul mancatore rigore nel duello Pavlovic-Thuram.

CONTINUITÀ – Beppe Marotta eletto a consigliere federale della Figc dopo l’assemblea elettiva di oggi in mattinata. Al contempo, il presidente dell’Inter conferma anche la nuova rielezione di Gabriele Gravina. Le parole del nerazzurro: «Si dà continuità ad un lavoro iniziato qualche anno fa e sono molto positivo perché si respira un’aria molto bella, sono ottimista. Mi auspico un futuro sorridente per tutto il nostro movimento perché gli altri ci guardano. Io metto esperienza con volontà e determinazione, giusto che mi metta a disposizione. Per continuità mi concentro sulla crescita del nostro movimento in sé, sulla crescita dei giovani e del settore giovanile».

Marotta risponde sulle polemiche arbitrali e il mancato rigore in Milan-Inter

EVITIAMO POLEMICHE – Poi lo stesso Marotta ha voluto sorvolare sulle polemiche arbitrali legate a Milan-Inter. All’Inter è stato negato un rigore clamoroso, ma il presidente nerazzurro ha voluto spegnere le polemiche parlando in questo modo: «Oggi parliamo di politica calcistica, quindi evitiamo di parlare di qualsiasi tipo di polemica. Nessun rammarico sul pareggio nel derby».