Marotta: «Manchester City favorito, ma noi vogliamo trasformare il sogno in realtà»

Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di SportMediaset nel corso del media-day dell’Inter. Le parole dell’AD in vista della finale di Champions League contro il Manchester City

DETTAGLI – Queste le parole di Marotta: «Motivo di grande orgoglio per tutti, la società, l’area tecnica e tutte le componenti. Il giusto premio per il lavoro svolto, iniziato qui nel luglio del 2022 che ci ha portato a salire il gradino più prestigioso del calcio europeo. Tutte le tappe e tutti i traguardi vanno conquistati con incertezza, non di certo con facilità. Nei momenti di sofferenza è stato bravo l’allenatore a mettere in carreggiata la squadra e farla ripartire. Il coronamento di una stagione estremamente positiva in cui tutti hanno dato qualcosa per vincere. Inzaghi? Oggi siamo tutti concentrati sulla partita, che è storica per tanti di noi. Sicuramente Simone Inzaghi ha svolto il suo lavoro con grande capacità e professionalità. Il giudizio è estremamente positivo. Lukaku? Romelu è un grande professionista ben voluto da tutti ed è anche un grande calciatore. Fa comodo a noi, ma non è di nostra proprietà. Il 30 giugno scade il prestito, saremmo felici di iniziare una negoziazione: ma ad oggi è difficile dare un pronostico, ci ritroveremo con Ausilio e la società per stilare le strategie di mercato. Manchester City? Nel mondo dello sport i pronostici possono essere ribaltati. Sono favoriti ma noi vogliamo far bene e ben figurare e far sì che un sogno diventi realtà»