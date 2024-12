Marotta: «Lazio-Inter gratis? Momento da celebrare. Un obiettivo»

Marotta si congratula per l’iniziativa promossa da DAZN di trasmettere Lazio-Inter gratis e senza costi. Il presidente dell’Inter parla anche di obiettivi comuni. Scontro atteso lunedì sera.

MOMENTO DA CELEBRARE – Lazio-Inter sarà trasmessa gratis da DAZN, in programma lunedì sera alle 20.45. Iniziativa, che si ripete dopo Milan-Napoli del 29 ottobre. Dopo le parole del presidente della Lazio, Claudio Lotito, arrivano anche quelle di Beppe Marotta. Così il presidente dell’Inter, ripreso dai colleghi di Calcio e Finanza: «La trasmissione gratuita su DAZN di Lazio-Inter è un momento da celebrare. Una sfida tra l’Inter Campione d’Italia in carica che sta facendo molto bene e la Lazio che è in un grande momento di forma. Sarà una bellissima partita per di più tra due squadre che si contendono i primi posti in campionato».

Marotta e il match dell’Olimpico gratis: un obiettivo comune

OBIETTIVO COMUNE – Marotta, nel congratularsi con DAZN, si esprime concludendo in questo modo: «Noi tutti, club, calciatori, chi trasmette le partite, abbiamo un obiettivo comune: avvicinare e coinvolgere un numero sempre maggiore di appassionati. Lazio-Inter eccezionalmente in chiaro va in questa direzione. Giocando fuori casa, per far sentire la vicinanza alla squadra contiamo sul popolo nerazzurro che potrà assistere al big match davanti allo schermo».