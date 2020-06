Marotta: “Lautaro Martinez? Se va via arriva un top. Serie A sia autonoma”

“La Gazzetta dello Sport” ha intervistato in esclusiva Giuseppe Marotta, dirigente dell’Inter. Tra i temi toccati, le decisioni del Consiglio federale di ieri, le lacune del sistema calcio italiano e il futuro di Lautaro Martinez

ACCERCHIATI – Lo ‘schiaffo’ della FIGC alla Lega Serie A ha fatto letteralmente imbestialire Giuseppe Marotta (QUI il suo sfogo serale ai microfoni di “Sky Sport”). Il dirigente dell’Inter ha rincarato la dose in un’intervista alla “Gazzetta dello Sport”: «Quanto deciso dal Consiglio Federale (playoff e playout o l’algoritmo per concludere il campionato, 18 voti favorevoli, contraria solo la Serie A, ndr) è l’ulteriore prova di come non ci sia un equilibrio di governance all’interno del sistema calcio. Si avverte più forte che prima l’esigenza di una legge-quadro che regolamenti lo sport e il nostro mondo. Va fatto un distinguo chiarissimo tra il professionismo, dunque chi fa attività d’impresa, e le restanti componenti. E non va disconosciuta la valenza sociale del calcio nel contesto sociale, ruolo che la FIGC dovrebbe promuovere».

COME USCIRNE? – Difficile superare questa impasse, ma Giuseppe Marotta cerca di dare concretezza alle sue lamentele: «Le regole vanno date dai protagonisti. Una volta la Serie A era la locomotiva dell’intero sistema. Ora come ora, invece, la situazione è ingestibile: la Lega garantisce il 90% del fatturato del mondo calcio, un gettito intorno al miliardo, eppure è un mondo che non ha una sua autonomia. Ecco perché guardo con molta ammirazione alla Premier League, modello di grande autonomia gestionale e regolamentare, pur in presenza di un diritto di veto da parte della Football Association. La Premier è una s.p.a., con un board che è lo strumento per mantenere il rapporto tra le varie componenti, anche in ottica di ripartizione delle risorse. Il board porta in assemblea le sue proposte, che vengono votate. Così si evita ogni tipo di contrasto».

PROBLEMI STORICI – Il rammarico di Marotta affonda le radici in un terreno zeppo di problematiche annose: «Serviva maggior sensibilità, è un discorso che riguarda tutti. Il calcio avrebbe dovuto sfruttare questo periodo per un dibattito sereno. Bisognava suggerire soluzioni, ragionare su un orizzonte molto più ampio di una singola stagione. E invece qualcuno si è perso in atteggiamenti egocentrici, in esibizioni muscolari. Conflitto di interessi di alcuni in Serie A? Io non sono contrario in assoluto alle doppie proprietà, purché vengano normate, proprio per evitare sospetti. Inter in silenzio sul tema ripartenza? Il silenzio era motivato dal rispetto per una situazione drammatica e in continua evoluzione. L’obiettivo della società era ed è quello di garantire la massima sicurezza e tutela dei nostri dipendenti. Ma la società è un’azienda, che ragiona come tutte le attività d’impresa. Sintetizzando, possiamo dire: più che “abbiamo voluto riprendere”, è giusto dire “abbiamo dovuto riprendere”. Anche se comprimere in due mesi tutte le partite ci porta a grandi rischi patrimoniali, legati ai possibili infortuni. Oltre che all’incertezza sullo spettacolo, forse».

ALTERNATIVA – I rischi che Marotta evidenzia sono alla luce del sole. Ma nell’ambito della ripresa della Serie A, esisteva davvero un’alternativa credibile? «Unificare l’anno solare e predisporre un format diverso per il prossimo campionato, questa poteva essere l’idea. Calciomercato? Possiamo solo sperare che tutto vada bene sul piano degli infortuni. E che poi vincano i principi di lealtà e correttezza, che dunque sul piano disciplinare non ci siano situazioni anomale».

BATTAGLIE – Capitolo quarantena e diritti tv. Due temi caldissimi che Marotta affronta col consueto aplomb: «La prima è la prossima battaglia che spetta a Gabriele Gravina e a Paolo Dal Pino: far capire ai nostri governanti che una quarantena così pensata genera molte incertezze. Speriamo che la curva dell’epidemia diminuisca e che il Cts possa rivedere la sua posizione. Sui diritti tv, spero che con i broadcaster si trovi una soluzione: periclub, senza i versamenti delle tv, è un grosso guaio. Pubblico? Questo campionato dobbiamo cercare di concluderlo. E tutti vorremmo avere i nostri tifosi. Uso le parole di Desmond Morris nel libro “La tribù del calcio”: il calcio senza spettatori è pari allo zero. Zero emozioni: ve lo dico per certo, anche i calciatori ne sono condizionati».

TOP – Tematica molto calda in coda: il futuro di Lautaro Martinez. Marotta non può tirarsi indietro: «Sul suo futuro in questo momento è difficile pronunciarsi. Però a lui dico: resti concentrato sul presente, c’è una stagione che riprende, ci sono obiettivi da centrare, possiamo toglierci soddisfazioni, i giocatori devono essere protagonisti. Non c’è la volontà della proprietà di vendere Lautaro Martinez: è giovane, ha il futuro dalla sua ed è un elemento funzionale per Antonio Conte. Poi, certo, c’è una clausola. Non so cosa pensi il Barcellona, magari avranno anche delle alternative. Io spero che non paghino la clausola. E in caso di addio, al posto di Lautaro Martinez arriverà un giocatore di grande peso. Ma in questo mercato, a livello europeo la vera difficoltà non sarà dover comprare, ma riuscire a vendere. Non abbiamo fretta: capisco la voglia di nomi, ma bisogna aspettare che le stagioni si concludano e i club siano in grado di fare i programmifuturi. Una cosa mi sento di dire, in linea generale: operazioni in stile Neymar, in cui una squadra porta via un calciatore ad un’altra, non si vedranno più per molti anni»».

