Marotta: “Lautaro Martinez deve trovare serenitÃ  per l’Inter. Eriksen…”

Marotta: “Lautaro Martinez deve trovare serenità per l’Inter. Eriksen…”

Giuseppe Marotta, Amministratore Delegato dell’Inter, oltre a parlare della reazione della società e di Conte dopo la sconfitta contro il Bologna (vedi articolo) ha fatto il punto anche sulla situazione di due giocatori che stanno fin qui deludendo, ovvero Lautaro Martinez e Christian Eriksen.

VOCI DI MERCATO – Giuseppe Marotta ha parlato della situazione di Lautaro Martinez e delle voci di mercato che ne stanno condizionando le prestazioni degli ultimi mesi: «Non vogliamo mai vendere i nostri giocatori più importanti. Lautaro Martinez ora può essere in un momento involutivo dovuto anche alle voci di mercato che inevitabilmente lo condizionano. Nella prima parte della stagione abbiamo visto un giocatore che ha attirato su di sé tante attenzioni dai grandi club d’Europa, ora deve trovare serenità non solo per togliersi alcune soddisfazioni personali, ma anche per dare all’Inter quel contributo che ha saputo dare nella prima parte della stagione».

CONTRIBUTO – Marotta ha parlato anche di Christian Eriksen, il grande colpo arrivato nel mese di gennaio che però non ha ancora dimostrato fin qui il suo valore: «Si è inserito con difficoltà anche in un settore come quello del centrocampo che purtroppo sta avendo problemi a seguito dell’indisponibilità di diversi elementi, ma parliamo di un grande giocatore. Può dare molto di più, dobbiamo aspettare con calma, ma anche qui Conte sta facendo un grande lavoro».