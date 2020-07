Marotta: “Lautaro Martinez non ha detto di voler andare via dall’Inter”

Beppe Marotta, Amministratore Delegato nerazzurro, prima di Inter-Bologna ai microfoni di “DAZN” ha parlato di mercato, nello specifico della situazione di Lautaro Martinez, sottolineando ancora una volta la volontà dell’Inter e del calciatore di continuare il percorso di crescita.

LAUTARO MARTINEZ E MERCATO – Beppe Marotta prima di Inter-Bologna ha specificato ancora una volta, ai microfoni di DAZN, la situazione legata a Lautaro Martinez e il mercato nerazzurro: «Lautaro Martinez? In questo momento dobbiamo convivere con la parte agonista e il calciomercato. Non posso che dire che non c’è nessun contatto. Non abbiamo iniziato nessuna trattativa, stiamo facendo delle valutazioni. Scadenza della clausola? Aldilà dei paletti vincolanti la considerazione più esplicita è quella che l’Inter non vuole cedere i propri campioni interessanti, normale che se e nel caso ci fosse la volontà del calciatore di andare via, questa sarà una valutazione che faremo insieme. Il calciatore non ha dimostrato questa volontà, io credo che dall’alto della sua giovane età avrà la possibilità di migliorare giocando all’Inter. Essere giocatore dell’Inter significa essere giocatore di una grande squadra».