Marotta: «Lautaro Martinez artista dell’arte pallonara! Tre doti»

Marotta ha parlato di Lautaro Martinez, protagonista del film “In arte Lautaro”. Il presidente dell’Inter ha speso bellissime parole sul capitano.

ARTISTA – Domani uscirà il film prodotto da Inter Media House, chiamato “In arte Lautaro”. In questo film si narra la carriera professionale del Toro di Bahia Blanca. Sono usciti già due spezzoni del film, con un Lautaro Martinez inedito in merito alla vittoria dello scudetto della seconda stella e poi sulle fatiche per il Mondiale del 2022. Spazio anche alle parole del presidente Giuseppe Marotta. Così il numero uno sul 10 nerazzurro: «Quando parliamo di Lautaro parliamo di un giovane arrivato talento, diventato uomo e campione: un artista dell’arte pallonara. Proprio perché siamo vicini a questo paragone con l’arte mi viene in mente un quadro di van Gogh, “La Notte Stellata”, che ci abbina a quella che è stata un’annata straordinaria, la conquista della Seconda Stella. Direi che il quadro più preciso è proprio questo: un campione che conosce cosa vuol dire la cultura del lavoro, cosa vuol dire il senso di appartenenza, cosa vuol dire l’amore verso questi colori nerazzurri, caratteristiche che lo rendono nostro capitano e nostro leader. Parliamo di una persona, di un calciatore, di un uomo eccezionale».