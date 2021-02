Marotta, l’assemblea FIGC lo elegge consigliere federale. Con lui Lotito

Beppe Marotta Inter

Alla FIGC è in corso un’assemblea fondamentale: quella per la carica di presidente della FIGC. Nel frattempo Giuseppe Marotta, AD Sport dell’Inter, è stato eletto come consigliere federale

ELEZIONE – Giornata importante per il calcio italiano. Alla FIGC, infatti, è in corso un’assemblea fondamentale che andrà a comporre il nuovo organo direttivo. Mentre Gravina e Sibilla concorrono per la carica di presidente federale (qui le ultime), secondo quanto riportato da “Sky Sport”, l’ad nerazzurro Beppe Marotta ed il presidente della Lazio, Claudio Lotito, sono stati eletti come consiglieri federali.