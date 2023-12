Marotta: «Juventus prima rivale Inter per 2 motivi!». Poi stoccata

Marotta, dopo aver chiarito le intenzioni dell’Inter in vista del mercato di gennaio, conferma che al momento è la Juventus la rivale scudetto più temibile. L’amministratore delegato nerazzurro lancia anche una stoccata relativa alle differenti prestazioni: le sue parole a Sky Sport

LOTTA AL VERTICE – Giuseppe Marotta conferma la Juventus come prima avversaria scudetto dell’Inter: «In questo momento credo di sì, sia perché come ho spesso detto ha il vantaggio di non avere le coppe potendo pianificare meglio la settimana ma soprattutto non incorrere in imprevedibilità come infortuni che sono sempre più frequenti sia in Italia che all’estero. In secondo luogo ha un allenatore che sta dando il massimo di sé e lo sta facendo bene, però è prematuro ed è presto. Ci sono Milan, Roma, Atalanta e Napoli. Noi siamo consapevoli che al di là dei punti che abbiamo, questa è una classifica frutto di buone prestazioni e questo ci conforta».