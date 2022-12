Marotta, nessun contatto con la Juventus. Ma un possibile scenario – SM

Ieri hanno tenuto banco le voci su un possibile riavvicinamento di Beppe Marotta con la Juventus. Su Sport Mediaset, il giornalista Fabrizio Ferrero ha precisato come al momento non ci siano contatti. Ma resta uno scenario possibile.

NESSUN CONTATTO – Per il momento il ritorno di Beppe Marotta alla Juventus resta soltanto nel campo delle ipotesi. Secondo il giornalista Fabrizio Ferrero, infatti, nonostante per i bianconeri sarebbe importante poter contare nuovamente sull’AD dell’Inter, al momento non ci sono stati contatti. Il suo ritorno, però, non resta uno scenario così impossibile. Infatti, sempre secondo il giornalista, è difficile pensare che non possa esserci una chiamata per Marotta dal club bianconero.

Fonte: Sport Mediaset – Fabrizio Ferrero