Marotta: “Juventus-Inter? Noi danneggiati. Torneo falsato nei suoi equilibri”

Giuseppe Marotta ha tuonato contro la decisione della Lega Serie A di rinviare Juventus-Inter al 13 maggio. Toni piuttosto duri da parte dell’AD nerazzurro, nel corso di una lunga intervista rilasciata alla “Gazzetta dello Sport”

POLEMICHE – La decisione di rinviare Juventus-Inter, assieme alle altre gare inizialmente da giocarsi a porte chiuse, ha fatto storcere il naso a molti. Fra questi, c’è anche l’amministratore delegato nerazzurro Giuseppe Marotta, che ha tuonato così tra le pagine de “La Gazzetta dello Sport”: “Tutta questa vicenda è stata affrontata male, con troppa leggerezza. Andava gestita con tempistiche diverse, anche per evitare certe allusioni. La Lega Serie A aveva deciso per le porte chiuse giovedì, poi venerdì il ministro Spadafora aveva sconsigliato questa strada. A quel punto l’errore è stato del presidente di Lega, Dal Pino, che ha deciso senza interpellare nessuno. Non va bene, la cosa è molto grave. Ecco perché come Inter abbiamo chiesto e ottenuto un Consiglio di Lega straordinario per domani (oggi, ndr) alle 12. Così avremo modo di discutere del futuro. Perché quel che accadrà da adesso in poi mi preoccupa, per il mondo del calcio”.

PREOCCUPAZIONI – Nubi anche in vista di Inter-Sassuolo: “Sono preoccupato per Inter-Sassuolo di domenica prossima. A porte chiuse non si può giocare, sarebbe assurdo usare uno strumento che solo una settimana prima non è stato considerato adatto per fronteggiare l’emergenza sanitaria. Le porte chiuse non esistono, stop, fine dei discorsi. Il peccato originale è il rinvio di Inter-Sampdoria di domenica scorsa: quella gara si sarebbe dovuta giocare a porte chiuse. E dico di più: per questa giornata andava usato lo stesso criterio per tutte le squadre, al massimo si sarebbe dovuta rinviare tutta la giornata. L’Inter è danneggiata, il calendario di maggio è incredibile”.

COLPITO E AFFONDATO – La bordata finale dell’AD nerazzurro, che non lascia spazio per le mezze misure: “Il campionato rischia di non concludersi? Sì, se dovessero saltare altre partite sì. E poi mi chiedo: perché è stata decisa la data di Juventus-Inter prima di quella di Inter-Sampdoria? In base a quale principio? Il torneo è falsato. È alterato nei suoi equilibri. Basti pensare solo agli infortuni e alle squalifiche. E poi ci sono gli aspetti psicologici di una squadra, dovuti alla classifica”.

EQUILIBRIO DELICATO – In più, Marotta non nasconde tutta la preoccupazione del suo tecnico, Antonio Conte: “Nel calcio le motivazioni sono tutto. Non è la stessa cosa per i giocatori essere punto a punto con un’avversaria, piuttosto che a 6/8 lunghezze di distacco. C’è il rischio che un giocatore molli in una direzione privilegiando altre strade, in apparenza più semplici. Conte è preoccupato, così come altri suoi colleghi. Non è facile gestire un momento del genere”

Fonte: La Gazzetta dello Sport