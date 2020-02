Marotta: “Juventus-Inter, no porte chiuse? Allora anche Inter-Sassuolo!”

Condividi questo articolo

Marotta ha parlato in collegamento telefonico anche con “SportMediaset”. L’Amministratore Delegato nerazzurro, dopo essersi espresso su “Sky”, chiarisce ancora la posizione dell’Inter

IL MONITO DI MAROTTA – Così Giuseppe Marotta: «Abbiamo saputo in mattinata della decisione, era nell’aria quindi va bene. La prima cosa che devo dire è che siamo in emergenza, siamo obbligati alla tutela della salute dei connazionali. Tornando a essere dirigente sportivo devo dire che dobbiamo gestire il momento d’emergenza con partite rinviate oggi all’ultimo momento. La mia valutazione va alla domenica successiva, dovesse essere confermato il decreto ministeriale ci saranno partite tra cui Inter-Sassuolo oggetto di immediata valutazione. Giusto utilizzare un criterio unico e armonico. Significa che pur davanti a un’emergenza notevolissima del Paese e al fatto che una partita senza pubblico perde tantissimo, se questa giornata si rinviano partite a porte chiuse anche la prossima settimana ci saranno partite che alla luce di oggi devono essere coinvolte nello stesso criterio adottato. Sarà un bel problema, ci sono squadre compresse in un calendario nazionale ed europeo di varie competizioni con una sosta Nazionali. Ulteriore riflessione e autocritica da fare come sistema calcio. Le autorità ufficiali sono molte e devono essere ridotte. Il primo strumento valido a mio avviso è ridurre da 20 a il 18 squadre il campionato, le partecipazioni ufficiali sono talmente tante che stressano i giocatori e rendono difficile in caso di emergenza una pianificazione dei calendari».