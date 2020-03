Marotta: “Juventus-Inter di mercoledì, mai opposto”. Il motivo

Marotta continua a intervenire in collegamento fra le varie televisioni, a seguito del rinvio di Juventus-Inter. Dopo averlo fatto a Pressing (vedi articolo) l’Amministratore Delegato per l’Area Sportiva dell’Inter ha anche diffuso un messaggio durante “La Domenica Sportiva” su Rai 2.

POCHE PAROLE – Stavolta Giuseppe Marotta non parla in diretta, ma è il conduttore della trasmissione “La Domenica Sportiva” Jacopo Volpi a riferire le sue parole: «Abbiamo ricevuto una cortesissima telefonata dell’Amministratore Delegato dell’Inter. Dice di non essersi mai opposto a giocare mercoledì la partita Juventus-Inter al posto della Coppa Italia. Questo perché la richiesta non l’ha mai ricevuta».